Опубликовано полное видео гибели протестующего в Беларуси

После того, как окровавленый мужчина упал, его обступили силовики

Агентство Assosiated Press опубликовало полное видео, на котором вблизи видно, как окровавленный мужчина падает замертво. Видео снято 10 августа, когда и погиб протестующий Александр Тарайковский. Его на ранее опубликованных кадрах узнавали родственники.

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На новых кадрах видно, что силовики после того, как мужчина упал, обступили его. Также после этого на кадрах четко показано, как силовик стреляет в сторону автомобиля, который проехал рядом.

Внимание! Видео содержит элементы смерти, жестокости и ненормативную лексику (18+)

В тренде Шел с поднятыми руками: появилось новое видео с погибшим во время протеста в Беларуси

Ранее сегодня в Сети появилось еще одно видео, на котором видно, что Тарайковский приближался к силовикам с поднятыми руками.

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15 августа тысячи людей пришли на акцию памяти возле станции метро "Пушкинская", посвященную гибели Тарайковского.

Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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