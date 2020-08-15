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Опубликовано полное видео гибели протестующего в Беларуси

15 августа, 22:18

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

После того, как окровавленый мужчина упал, его обступили силовики

Агентство Assosiated Press опубликовало полное видео, на котором вблизи видно, как окровавленный мужчина падает замертво. Видео снято 10 августа, когда и погиб протестующий Александр Тарайковский. Его на ранее опубликованных кадрах узнавали родственники.

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На новых кадрах видно, что силовики после того, как мужчина упал, обступили его. Также после этого на кадрах четко показано, как силовик стреляет в сторону автомобиля, который проехал рядом.

Внимание! Видео содержит элементы смерти, жестокости и ненормативную лексику (18+)

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Шел с поднятыми руками: появилось новое видео с погибшим во время протеста в Беларуси

Ранее сегодня в Сети появилось еще одно видео, на котором видно, что Тарайковский приближался к силовикам с поднятыми руками.

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15 августа тысячи людей пришли на акцию памяти возле станции метро "Пушкинская", посвященную гибели Тарайковского.

Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест Александр Тарайковский
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