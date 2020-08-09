Осталось меньше 10%: в Беларуси отчитались о рекордной явке на досрочном голосовании

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что на досрочных выборах президента, которые проходили с 4 по 8 августа, проголосовали 41,7% избирателей.

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Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина, пишет ТАСС.

При этом заявляют, что в Гомельской области выборы уже состоялись – там на участках зафиксировали явку более 50%.

Таким образом, для того чтобы выборы состоялись, 9 августа должны проголосовать менее 10% граждан.

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Досрочно, согласно данным на сайте ЦИК, в Гомельской области проголосовали 54,44% избирателей, в Брестской — 38,40%, в Витебской — 39,34%, Гродненской — 38,60%, в Минской — 39,66%, Могилевской — 49,92%, в Минске — 33,40%.

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"Явка на досрочном голосовании на выборах в Беларуси в этот раз стала рекордной. В частности, на президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали 36,05% избирателей", – отмечает издание.

Также ЦИК заявил, что при большом скоплении людей на участках будет вводиться пропускной режим. Как известно, сторонники оппозиции собираются прийти на участки вечером, около 18 часов, и после этого не расходиться, контролируя подсчет голосов. Именно с такими заявлениями и связано предупреждение ЦИК об усилении контроля на входах в участки.

"Хотелось бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим", — заявила Ермошина.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко. Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

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