Остановить кровопролитие: известный белорусский КВНщик Галыгин выступил с эмоциональным обращением

Белорусский КВНщик и шоумен Вадим Галыгин записал видеообращение по поводу протестов против результатов выборов и насилия над мирными гражданами в Беларуси.

"Хотел бы обратиться к представителям силовых структур как офицер, как человек, принимавший присягу. Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом! Далее, как человек публичный хочу обратиться к представителям власти. Предлагаю создать общественный комитет, который бы от народа вел переговоры с представителями власти, представителями силовых структур и был, согласно Конституции, наделен полномочиями для решения этих вопросов", – сказал Галыгин в видеоролике, размещенном на его странице в Instagram.

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Он также добавил, что сейчас в Беларуси, по его мнению, не идет речь о конфликте пророссийских и прозападных политических сил.

"Есть единый народ Беларуси, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие", – сказал Галыгин.

Напомним, ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который поддержал протестующих в Беларуси. Он подчеркнул, что, по его мнению, поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

Как известно, согласно оглашенным белорусским ЦИК результатам президентских выборов, в первом же туре победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В то же время за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса лишь 10,12% избирателей. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

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В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жесткого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. Официально во время акций погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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