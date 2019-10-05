От Антарктиды откололся айсберг размером с два Киева

/ Фото: Pixabay

От Антарктиды откололся айсберг, который, по подсчетам ученых, является крупнейшим за последние полвека.

Об этом сообщает BBC.

Айсберг получил название D28. Его размер составляет 1636 квадратных километров – это больше десяти Одесс и совсем чуть-чуть меньше двух украинских столиц. Вес новообразованной ледяной глыбы при этом составляет 315 миллиардов тонн.

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Фото: twitter.com/steflhermitte

Образовался айсберг в зоне Эмери на восточном побережье Антарктики. "Рождение" айсбергов здесь – явление довольно регулярное.

Ученые собираются внимательно следить за движением этого куска льда, в том числе при помощи спутников, так как он может создать реальную угрозу для мореплавания.

Напомним, ранее огромный айсберг образовался в Гренландии – огромная шестикилометровая глыба откололась от ледника Хельхейм.

Мы также писали о необычном явлении, которое удалось зафиксировать ученым NASA у берегов Антарктиды, где они заметили айсберг необычной прямоугольной формы. Природную аномалию заметили в море Ведделя в рамках программы IceBridge.

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