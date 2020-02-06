От коронавируса излечиваются вдвое чаще, чем умирают: что известно о выживших

Вопреки распространенному мнению, выздоравливают не только молодые, но и возрастные пациенты

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На фоне тревожных новостей о том, как по всему миру расползается уханьский коронавирус, 6 февраля стало известно, что вот уже 1153 человека выздоровели. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Мало того, как свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса, которые представлены на сайте Gis and Data, количество выздоровевших после заражения новым коронавирусом более чем в два раза превышает число погибших. Согласно последней информации, во всем мире выздоровели 1219 человек, погибли 565.

Подробнее – в специальном материале сайта "Сегодня".

Первые выжившие

"За вчерашний день (4 февраля. – Авт.) вылечившихся и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса.У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения", – цитирует ТАСС заявление официальной представительницы МИД КНР Хуа Чуньин.

Первого человека, который заболел пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, вылечили в Шанхае еще 23 января.

Как пишет издание Daily Mail, 23-летнего мужчину по фамилии Хуань лечили в отделении интенсивной терапии в самом эпицентре заболевания — в городе Ухань. Он оказался на больничной койке из-за головной боли, головокружения и подозрения на простуду еще 24 декабря, и на следующий день его состояние ухудшилось. Врачи прописали инъекции пенициллина G и некоторые лекарства, но его здоровье не улучшилось после трех дней лечения.

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Опасаясь, что слишком долго находится в отпуске по болезни, Хуань решил вернуться на работу, но у него начался жар в автобусе. Когда мужчина вернулся в больницу для дальнейшего лечения, при обследовании оказалось, что у него ненормальные показания в тестах функции печени.

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"У меня была лихорадка с 28 декабря по 2 января, и меня лечили в карантине. Медики не обнажали ни одного дюйма своей кожи, все было плотно закрыто", — рассказал Хуань журналистам Daily Mail.

По словам мужчины, в какой-то момент его состояние было настолько угрожающим, что он находился на искусственной вентиляции легких.Тем не менее сейчас он полностью здоров. Свое выздоровление Хуань объясняет молодым возрастом и кропотливой заботой, которую оказала его родная сестра.

"Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу", — сказал Хуан.

На следующий день, 24 января, комиссия по здравоохранению Шанхая сообщила о втором выздоровевшем пациенте – 56-летней женщине, которая долгое время жила в Ухане. Она приехала в Шанхай 12 января, через два дня после появления первых симптомов, а 15 января ее положили в больницу.

В отчете ведомства говорится, что температура тела пациентки держалась в норме на протяжении шести дней подряд. Кроме того, у нее прошло воспаление, а анализы на коронавирус дали отрицательные результаты.

А 5 февраля был выписан первый пациент, инфицированный коронавирусом, в Сингапуре. Как пишет газета The Straits Times, мужчина, полностью излеченный от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, вышел из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

"35-летний гражданин КНР, житель города Ухань, полностью здоров, на протяжении последних трех дней его анализы не показали наличие вируса", – рассказал директор департамента медицинского обслуживания Минздрава Кэннет Мак. "Мы полностью уверены, что мужчина больше не является носителем вируса", – добавил чиновник.

По его словам, "ни один из 24 пациентов, у кого был подтвержден подобный диагноз, не находится в отделении интенсивной терапии".

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Как рассказал главный научный сотрудник Минздрава Тан Чох Чуань, "при лечении некоторых используются противовирусные препараты, например ритонавир, которые в том числе предназначены во время лечебного курса для ВИЧ-инфицированных".

У кого больше шансов выздороветь

Коронавирус – один из многих вирусов, которые способны вызвать атипичную пневмонию. Поэтому шансы умереть от коронавируса выше у тех заболевших, у кого они выше и при заболевании обычной пневмонией.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, шансы умереть от вируса 2002 года в среднем были 9%, как и от коронавируса-2020. Но для тех пациентов, которым меньше 24 лет, риск смертельного исхода составляет лишь 1%. В возрасте 25-44 года риск возрастает до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться. Если у них ослаблен иммунитет, опасность летального исхода возрастает.

И, конечно же, нельзя забывать о том, что чем раньше вы обратитесь к врачу, тем выше шансы на успешное выздоровление. А главное – забывать о мерах предосторожности.

По заявлению ВОЗ, хотя медицинские маски и не защищают от коронавируса, благодаря их использованию можно снизить риск заражения. Но надевать маску рекомендуется только в тех случаях, когда у больного наблюдаются симптомы респираторного заболевания (то есть кашель или чихание), которые позволяют подозревать наличие 2019-nCoV. Обязательно маску используют в случаях, когда приходится ухаживать за больным, который может быть инфицирован коронавирусом.

Важно помнить, что одно лишь использование маски само по себе не гарантирует защиты от инфекции – необходимо использовать другие превентивные меры.

"Превентивные меры включают гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми. – Авт.)", – говорится в сообщении ВОЗ.

Кроме того, еще 21 января Минздрав огласил украинцам рекомендации ВОЗ. В ведомстве напомнили основные профилактические меры при посещении стран, где зарегистрированы случаи заражения nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.Больше всего случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с множественными очагами.

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