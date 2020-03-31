Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире

31 марта, 21:37

Елена Вус

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии

В мире уже зарегистрировано 40 тысяч 636 смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.

Реклама

По данным университета, всего в мире заболели 823 тысячи 479 человек, выздоровели 174 тысячи 19 человек.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Напомним, что на утро 31 марта в Украине заразились коронавирусом 549 человек, 13 скончались, восемь – выздоровели.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Отмечается, что в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели. Кроме того, в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания Италия Китай Франция смерть коронавирус умершие COVID-19

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 мартаЕвросоюз
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...