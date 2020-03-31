От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии

В мире уже зарегистрировано 40 тысяч 636 смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.

Реклама

По данным университета, всего в мире заболели 823 тысячи 479 человек, выздоровели 174 тысячи 19 человек.

Напомним, что на утро 31 марта в Украине заразились коронавирусом 549 человек, 13 скончались, восемь – выздоровели.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Отмечается, что в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели. Кроме того, в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама