От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире

В мире уже зарегистрировано 40 тысяч 636 смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.
Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.
По данным университета, всего в мире заболели 823 тысячи 479 человек, выздоровели 174 тысячи 19 человек.
Напомним, что на утро 31 марта в Украине заразились коронавирусом 549 человек, 13 скончались, восемь – выздоровели.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Отмечается, что в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели. Кроме того, в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.
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