От лишних мыслей и суеты: тысячи жителей Южной Кореи добровольно садятся в тюрьму

Сегодня, 00:18

Из-за плотного рабочего графика и желания отключиться от реальности корейцы платят немалые деньги, чтобы просто побыть наедине с собой


В Южной Корее набирает популярность новая услуга – добровольное тюремное заключение. За несколько лет ею воспользовались уже более двух тысяч человек.

Клиенты послушно сдают свои мобильные телефоны, а надзиратель собирает их и относит. В этом месте запрещено общаться, следить за часами и смотреть в зеркала. К тому же стоимость суток уединения в таких условиях обходится в 90 долларов.

Причины для таких самоограничений – плотный график работы и желание отключиться от реальности, которые свойственны большинству жителей республики.

Рабочая неделя в Южной Корее составляет 52 часа. И это даже после того, как правительство снизило планку. До этого нормой считалось работать 68 часов в неделю. После такой нагрузки хочется побыть в одиночестве, а камера в 5 кв. м многим кажется идеальным местом.

По словам клиентов таких тюрем, в них практически не слышно звуков, что помогает и сконцентрироваться и даже ощутить своеобразную свободу.

А вот совладелица заведения Нох Йхьянг называет свою "тюрьму" улучшенной копией настоящей – как пансионат, только без роскоши. Идея создать подобное заведение принадлежала ее мужу, местному прокурору. Работая 100 часов в неделю, он сам захотел побывать на месте обвиняемых.

Количество клиентов в "тюремном пансионате" растет – за 5 лет существования его посетили более 2 тыс. человек.

Напомним, что в Греции туроператоры разработали уникальную услугу "Олимпия", которая позволяет всем желающим почувствовать себя рабами на галерах.

Также мы писали, что экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений
тюрьма, Южная Корея, услуга, рабочий день
Источник:

"Сегодня"

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