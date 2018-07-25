От прорыва дамбы в Лаосе погибли уже более 40 человек

Вчера, 10:28

Более 200 человек считаются пропавшими без вести

От прорыва дамбы в Лаосе погибли уже более 40 человек

В результате прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса более 40 человек погибли. Об этом сообщила местная волонтерская спасательная группа на своей странице в социальной сети. 

Из-за прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС произошло наводнение – вода затопила шесть деревень. Более шести тысяч человек потеряли свои дома. 

Прорыв дамбы в районе Санамксай, в результате которого затопило дома жителей близлежащих деревень, произошёл при строительстве гидроэнергетического сооружения. При этом вылилось не менее пяти миллиардов кубометров воды. Власти ведут поисково-спасательную операцию.

Как заверяют власти страны, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь/

В странах Юго-Восточной Азии подобные трагедии не редкость, однако они чаще вызываются природными причинами, нежели техногенными. Так, прошлым летом мощные ливни привели к наводнению в индийском штате Бихар, где погибли более 250 человек.

Однако и дамбы порой подводят. В Китае летом 2016 года из-за прорыва дамбы пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек.
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