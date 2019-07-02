Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

От шейха Дубая сбежала жена: неполадки в семье премьер-министра ОАЭ привели к дипломатическому скандалу

2 июля, 06:40

Сестра короля Иордании прихватила с собой детей и 31 млн фунтов стерлингов и требует развода

Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью
Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью.

В доме у премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума — грандиозный скандал. От него сбежала его средняя жена, прихватив 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также 31 млн фунтов стерлингов (около 39 млн долларов) на обеспечение "новой жизни". 

Как сообщает британский таблоид The Sun, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн с февраля не появлялась на публику, а потом стало известно, что она уехала с детьми в Германию. По информации таблоида, женщина, которая является родной сестрой короля Иордании Абдаллы II, запросила убежище и подала документы на развод с шейхом, с которым сочеталась браком в 2004 году. 

Побег принцессы привел к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией, утверждает Sun. Шейх обращался к немецким властям с требованием выдать его жену и детей, однако ему отказали.

По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет. Ей при помощи друзей удалось доехать до Омана, там пересесть на гидроцикл, а затем на яхту, которая направилась в сторону Гоа (Индия), но береговая охрана Индии завернула ее обратно. Перед побегом Латифа записала видеообращение, где пожаловалась на жизнь в заточении без права на свободный выбор и на то, что отец заботится только о своем имидже. Нынче местонахождение дочери шейха неизвестно. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении Латифы, так как после того, как ее побег был пресечен арабскими властями, от нее не поступало никакой информации. Тем не менее ее родственники утверждают, что она находится среди членов семьи в безопасности.

Принцессе Хайя помог бежать немецкий дипломат. Сейчас она, по неподтвержденным данным, живет в Лондоне (Великобритания), где у нее есть свой особняк.

Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭпринцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ОАЭ, побег, жена, Дубай, human rights watch

Вы сейчас просматриваете новость " От шейха Дубая сбежала жена: неполадки в семье премьер-министра ОАЭ привели к дипломатическому скандалу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Ирина Ковальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный босс итальянской мафии

25 июня, 03:23

Морабито и трое других заключенных "сбежали через дыру в крыше здания

"Хитрый и самоуверенный": экс-жена Брэдли Купера высказалась о знаменитом актере

22 июня, 14:25

Дженнифер Эспозито негативно отозвалась о бывшем муже в своих мемуарах

В Винницкой области семейный конфликт закончился трагедией

19 июня, 10:46

Тела супругов нашли в их доме

Дмитрий Комаров женился: что известно о его второй половинке

17 июня, 17:14

Узнайте интересные факты из жизни Александры Кучеренко

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Каменских взбудоражила сеть пышным бюстом и высунутым языком

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

В шести детсадах Житомира обнаружили некачественную питьевую воду

"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

Путин сказал о "неизбежности восстановления" отношений с Украиной

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя

Обильное питье: печальные последствия

Пятнадцать подсказок человеку свыше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь