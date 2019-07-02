От шейха Дубая сбежала жена: неполадки в семье премьер-министра ОАЭ привели к дипломатическому скандалу

Сестра короля Иордании прихватила с собой детей и 31 млн фунтов стерлингов и требует развода

Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью.

В доме у премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума — грандиозный скандал. От него сбежала его средняя жена, прихватив 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также 31 млн фунтов стерлингов (около 39 млн долларов) на обеспечение "новой жизни".

Как сообщает британский таблоид The Sun, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн с февраля не появлялась на публику, а потом стало известно, что она уехала с детьми в Германию. По информации таблоида, женщина, которая является родной сестрой короля Иордании Абдаллы II, запросила убежище и подала документы на развод с шейхом, с которым сочеталась браком в 2004 году.

Побег принцессы привел к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией, утверждает Sun. Шейх обращался к немецким властям с требованием выдать его жену и детей, однако ему отказали.

По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет. Ей при помощи друзей удалось доехать до Омана, там пересесть на гидроцикл, а затем на яхту, которая направилась в сторону Гоа (Индия), но береговая охрана Индии завернула ее обратно. Перед побегом Латифа записала видеообращение, где пожаловалась на жизнь в заточении без права на свободный выбор и на то, что отец заботится только о своем имидже. Нынче местонахождение дочери шейха неизвестно. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении Латифы, так как после того, как ее побег был пресечен арабскими властями, от нее не поступало никакой информации. Тем не менее ее родственники утверждают, что она находится среди членов семьи в безопасности.

Принцессе Хайя помог бежать немецкий дипломат. Сейчас она, по неподтвержденным данным, живет в Лондоне (Великобритания), где у нее есть свой особняк.

Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭ) принцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей.

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