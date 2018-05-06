От удара молнии в Турции пострадали 12 школьников

По меньшей мере 12 школьников пострадали в субботу после того, как молния ударила в дерево в турецкой провинции Ширнак. Об этом сообщила газета "Дейли сабах", – передает ТАСС.

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По ее данным, в момент инцидента школьники находились на пикнике. На место происшествия прибыла скорая помощь, пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в аэропорту Москвы молния поразила сразу два самолета во время взлета. Один из них вынужден был прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Напомним, в Африке молния попала в крышу церкви и убила пятнадцать человек. Трагедия произошла в субботу, 10 марта, когда в церкви Руанды собрались люди, чтобы услышать пение хора. В церкви не было громоотвода, так как у ее руководства не было средств за оплату установки защиты. В этот день начался сильный дождь с грозой.

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