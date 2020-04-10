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От всей души: грузины придумали, как отблагодарить медработниц за борьбу с коронавирусом

10 апреля, 23:53

Сергей Пономаренко

Жители Тбилиси подарили медикам сотни тюльпанов

В Тбилиси активисты подарили сотни тюльпанов медицинским работницам, задействованным в борьбе со вспышкой коронавируса.

Цветы приобрели у жителя Кахетии Како Джейранашвили. Таким образом неравнодушные люди спасли бизнес мужчины. Ведь из-за карантина цветы в стране почти перестали покупать.

Акция вызвала в стране широкий резонанс, многие жители Грузии перечисляли деньги на покупку цветов для медиков.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что люди во многих странах устраивают флешмобы в знак благодарности врачам, сражающимся с коронавирусом.

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Так, итальянцы, стоя на балконах, аплодировали медикам за их нелегкую и рискованную работу. Также благодарили врачей и в Португалии – здесь целые кварталы хлопали медикам, а проезжающие машины поддерживали флешмобы гудками.

Кроме того, мы писали о том, как трогательно в Италии встретили украинских медиков, которые приехали помочь итальянским коллегам бороться с инфекцией. В частности, на двери гостиницы, где разместились украинские медики, итальянцы на украинском написали "Дякуємо", украсив надпись желто-голубыми лентами. А в одном из бизнес-центров Неаполя итальянцы на всю громкость включили украинскую песню в знак благодарности украинцам

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Грузия цветы тюльпаны коронавирус

Источник: Сегодня

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