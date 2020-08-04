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От взрыва в Бейруте пострадали более трех тысяч человек

4 августа, 22:13

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Также растет количество погибших

Минздрав Ливана сообщает, что от взрыва в Бейруте пострадали не менее трех тысяч человек. Такие данные со ссылкой на официальное заявление чиновников здравоохранения назвали в эфире местного телеканала.

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Также сообщается, что выросло число погибших от взрыва – их не менее 40.

В свою очередь общество Красного Креста в Ливане насчитало не менее 2,2 тысячи пострадавших от взрыва в порту Бейрута. Об этом представители организации сообщили в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что мощным взрывом разрушена практически половина Бейрута, а взрывную волну почувствовали даже в районе Кипра, в 250 километрах от эпицентра.

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Больницы города переполнены, пострадавших вывозят за пределы населенного пункта. В то же время первоначальную версию о взрыве пиротехники в МВД страны опровергли. Говорят, причина взрыва намного хуже.

В соцсетях размещают многочисленные видео с места событий. На одном из них показаны руины порта:

Больницы города переполнены ранеными окровавленными людьми:

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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