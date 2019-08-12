От желтой лихорадки в Нигерии скончались уже 16 человек

Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались

/ Фото: AFP

Шестнадцать человек скончались от желтой лихорадки на юго-востоке Нигерии. Большинство из них предпочли лечиться не в больницах, а у знахарей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные медицинские службы.

"Вспышка желтой лихорадки в штате Эбоньи была зафиксирована с 15 июля в одной сельской общине... Эксперты-медики, включая специалистов Нигерийского центра по контролю над заболеваниями, последние две недели работают над тем, чтобы остановить эпидемию", - говорится в сообщении.

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Крис Ачи, постоянный секретарь по здравоохранению штата Эбоньи отметил, что местные чиновники информируют население о необходимости лечиться от лихорадки в больницах, а не у травников. В тренде Впервые за 20 лет: СМИ рассказали об уникальности визита Нетаньяху в Украину Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались, и именно это способствовало быстрому распространению болезни. Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию. Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

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