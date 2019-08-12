Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

От желтой лихорадки в Нигерии скончались уже 16 человек

Сегодня, 03:05

Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались

/ Фото: AFP

Шестнадцать человек скончались от желтой лихорадки на юго-востоке Нигерии. Большинство из них предпочли лечиться не в больницах, а у знахарей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные медицинские службы.

"Вспышка желтой лихорадки в штате Эбоньи была зафиксирована с 15 июля в одной сельской общине... Эксперты-медики, включая специалистов Нигерийского центра по контролю над заболеваниями, последние две недели работают над тем, чтобы остановить эпидемию", - говорится в сообщении.

Реклама

Крис Ачи, постоянный секретарь по здравоохранению штата Эбоньи отметил, что местные чиновники информируют население о необходимости лечиться от лихорадки в больницах, а не у травников.

В тренде
Впервые за 20 лет: СМИ рассказали об уникальности визита Нетаньяху в Украину

Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались, и именно это способствовало быстрому распространению болезни.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию

Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Нигерия погибшие лихорадка

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Покойника" пощекотали на похоронах, и он начал смеятьсяFun
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человекДругие страны
К нашей планете приближается потенциально опасный астероид
К нашей планете приближается потенциально опасный астероидДругие страны
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и FacebookДругие страны
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны
Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видео
Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видеоFun

Новости партнеров

Loading...