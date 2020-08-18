Отбирают и сдают в рестораны на мясо: в КНДР запретили владеть собаками

В Северной Корее стало невыносимо жить не только людям, но и их домашним питомцам

Жителей Северной Кореи принуждают сдавать своих собак на скотобойни, как символ "капиталистического упадка".

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Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на южнокорейскую прессу.

Отмечается, что собак в качестве домашних любимцев в КНДР содержит в основном проживающие в Пхеньяне элита и богачи. Большинство граждан владеют лишь домашним скотом – преимущественно свиньями.

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На фоне катастрофической экономической ситуации в Северной Кореи в июле правитель страны Ким Чен Ын издал официальный декрет о запрете домашних питомцев, назвал это "порочной тенденцией буржуазной идеологии" и разрешив местным жителям заводить лишь домашний скот.

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"Власти выявляют семьи, в которых есть домашние собаки, и вынуждают их отдавать или насильственно конфискуют и уничтожают", – утверждает источник.

При этом некоторых собак отправляют в зоопарки или продают в рестораны, где из них готовят традиционные блюда азиатской кухни.

Напомним, что ранее в этом году жителям пятого по величине города Китая – Шэньчжэня – запретили есть домашних животных.

Чуть позже историческое решение распространилось и на весь Китай – собак запретили разводить как скот с целью забоя.

А вот в Польше собакам нашли другое применение – бульдог Ганава научился помогать больным деткам. Подробнее в видеосюжете:

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