"Отдай мой флаг!": в Минске бабушка "атаковала" ОМОН за национальное знамя

В Беларуси 18-й день проходят массовые выступления противников президента Александра Лукашенко, участниками которых стали не только молодежь или люди среднего возраста, но и пожилые граждане.

Реклама

Так, в сеть попало видео боевой старушки из Минска, у которой ОМОНовцы отобрали бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией, сообщает Telegram-канал Bazabazon.

Бойцы, издеваясь, отталкивали хрупкую женщину и прятали полотнище за спиной, однако та продолжала их атаковать с криками: "Отдай мой флаг!".

В тренде Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанных

Видео: Игорь Жданов

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что после завершения акции протеста на площади Независимости в Минске 25 августа силовики схватили несколько человек. В основном их задерживали за бело-красно-белый флаг.

Также сообщалось, что во вторник, 25 августа, несмотря на непогоду, тысячи жителей Минска вышли на улицы белорусской столицы, чтобы принять участие в массовом действе. Были песни, танцы и тысячи фонариков.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама