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"Отдай мой флаг!": в Минске бабушка "атаковала" ОМОН за национальное знамя

26 августа, 23:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Силовики отняли у старушки бело-красно-белое знамя

В Беларуси 18-й день проходят массовые выступления противников президента Александра Лукашенко, участниками которых стали не только молодежь или люди среднего возраста, но и пожилые граждане.

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Так, в сеть попало видео боевой старушки из Минска, у которой ОМОНовцы отобрали бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией, сообщает Telegram-канал Bazabazon.

Бойцы, издеваясь, отталкивали хрупкую женщину и прятали полотнище за спиной, однако та продолжала их атаковать с криками: "Отдай мой флаг!".

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Напомним, сайт "Сегодня" писал, что после завершения акции протеста на площади Независимости в Минске 25 августа силовики схватили несколько человек. В основном их задерживали за бело-красно-белый флаг.

Также сообщалось, что во вторник, 25 августа, несмотря на непогоду, тысячи жителей Минска вышли на улицы белорусской столицы, чтобы принять участие в массовом действе. Были песни, танцы и тысячи фонариков.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты женщина Беларусь бабушка старушка

Источник: Сегодня

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