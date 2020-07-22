Отдых в Черногории: в стране объявили новую эпидемию коронавируса

С 23 июля в стране начнут действовать обновленные карантинные ограничения

Черногория, которая ранее заявила о победе над коронавирусом, вновь объявила эпидемию COVID-19. Об этом в Twitter сообщило правительство страны.

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"Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 была объявлена по всей Черногории", – говорится в сообщении.

С 23 июля в стране будут действовать обновленные карантинные ограничения:

обязательное ношение защитных масок в открытых и закрытых общественных местах;

общественные мероприятия максимум 40 человек на улице, 20 в помещении;

запрет дискотек и ночных клубов и запрет на организацию свадеб, дней рождений и других частных торжеств продлен до 6 августа;

запрет на живую музыку в заведениях общественного питания продлен до 30 июля.

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Напомним, 2 июня Черногория объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. По данным Института общественного здравоохранения, новых случаев заражения COVID-19 в стране не выявляли на протяжении 28 дней. Однако 15 июня стало известно о новом случае заражения.

Как известно, Черногория упростила въезд для туристов из Украины, но стоит помнить, что эта страна входит в составленный Министерством здравоохранения Украины список стран так называемой красной зоны, после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.

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