Отдых в Черногории: в стране объявили новую эпидемию коронавируса

Черногория, которая ранее заявила о победе над коронавирусом, вновь объявила эпидемию COVID-19. Об этом в Twitter сообщило правительство страны.
"Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 была объявлена по всей Черногории", – говорится в сообщении.
С 23 июля в стране будут действовать обновленные карантинные ограничения:
- обязательное ношение защитных масок в открытых и закрытых общественных местах;
- общественные мероприятия максимум 40 человек на улице, 20 в помещении;
- запрет дискотек и ночных клубов и запрет на организацию свадеб, дней рождений и других частных торжеств продлен до 6 августа;
- запрет на живую музыку в заведениях общественного питания продлен до 30 июля.
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Напомним, 2 июня Черногория объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. По данным Института общественного здравоохранения, новых случаев заражения COVID-19 в стране не выявляли на протяжении 28 дней. Однако 15 июня стало известно о новом случае заражения.
Как известно, Черногория упростила въезд для туристов из Украины, но стоит помнить, что эта страна входит в составленный Министерством здравоохранения Украины список стран так называемой красной зоны, после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.
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