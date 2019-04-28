Отец Ассанжа рассказал, на что Эквадор обменял его сына

По словам Шиптона, Вашингтон пытается разрушить жизнь его сына

Джулиан Ассанж. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон считает, что власть Эквадора разменяла свободу его сына на кредит от Международного валютного фонда

Об этом отец Ассанжа заявил журналистам, сообщает 9News.

"Эквадор не имеет собственной валюты. Они используют американские доллары. Вы не можете получить кредит МВФ без согласования США, и поэтому было согласовано вынести Джулиана из посольства (Эквадора в Лондоне – ред.)", – сказал он.

По словам Шиптона, Вашингтон пытается разрушить жизнь его сына.

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет. В четверг Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит 5 лет за хакерскую деятельность.

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