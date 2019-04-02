Отнявший десятки жизней лесной пожар в Китае локализовали

Над местом бедствия продолжает подниматься дым, однако стихия больше не представляет угрозы

Фото: AFP

Отнявший десятки жизней лесной пожар в Китае локализовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/31a/927/5ca31a927eaf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/31a/927/5ca31a927eaf1.jpg 2019-04-02T11:24:00+03:00 Другие страны Над местом бедствия продолжает подниматься дым, однако стихия больше не представляет угрозы

Сотрудники китайских экстренных служб локализовали на юго-западе Китая масштабный лесной пожар, площадь которого составила около 15 гектаров.

Как сообщает телевидение КНР, огонь в Мули-Тибетском автономном уезде Ляншань-Ийского автономного округа удалось практически полностью потушить, но над местом бедствия продолжает подниматься дым, что указывает на сохранение скрытых источников огня.

Накануне группу из 700 пожарных, которые борются с возгоранием с 30 марта, усилили еще 250 специалистами. К операции также привлечены три вертолета и другая техника.

В объединенном экстренном штабе считают, что для полной ликвидации огня потребуется дополнительное время из-за труднодоступности этого района.

Напомним, что 1 апреля на месте пожара на одном из высокогорных участков, были обнаружены останки 26 погибших спасателей. Накануне из-за резкой смены направления ветра огонь вспыхнул с новой силой, и 30 пожарных пропали без вести.

Мы также писали, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.

Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале в регионе объявили чрезвычайное положение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отнявший десятки жизней лесной пожар в Китае локализовали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.