Отнявший десятки жизней лесной пожар в Китае локализовали
Над местом бедствия продолжает подниматься дым, однако стихия больше не представляет угрозы
Сотрудники китайских экстренных служб локализовали на юго-западе Китая масштабный лесной пожар, площадь которого составила около 15 гектаров.
Как сообщает телевидение КНР, огонь в Мули-Тибетском автономном уезде Ляншань-Ийского автономного округа удалось практически полностью потушить, но над местом бедствия продолжает подниматься дым, что указывает на сохранение скрытых источников огня.
Накануне группу из 700 пожарных, которые борются с возгоранием с 30 марта, усилили еще 250 специалистами. К операции также привлечены три вертолета и другая техника.
В объединенном экстренном штабе считают, что для полной ликвидации огня потребуется дополнительное время из-за труднодоступности этого района.
Напомним, что 1 апреля на месте пожара на одном из высокогорных участков, были обнаружены останки 26 погибших спасателей. Накануне из-за резкой смены направления ветра огонь вспыхнул с новой силой, и 30 пожарных пропали без вести.
Мы также писали, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.
Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале в регионе объявили чрезвычайное положение.
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