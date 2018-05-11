Отравление детей в Черкассах: Минздрав отчитался о ситуации

После отравления в Черкассах из больницы выписали уже 22 ребенка

Министерство здравоохранения заявляет, что по состоянию на 11 мая врачи выписали из больницы 22 детей, пострадавших от отравления неизвестным веществом в Черкассах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава в пятницу.

"11 мая 22 ребенка, которые были госпитализированы из школьной линейки в Черкассах, уже дома. В больницах – Черкасской детской областной и Черкасской областной – до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых", – говорится в сообщении.

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"Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время", – отмечают в Минздраве.

Напомним, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.

Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь.