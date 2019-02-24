Отравление самогоном в Индии: число жертв выросло до 140
Около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии
В Индии растет число жертв контрафактного алкоголя в северо-восточном штате Ассам. Как сообщил местный министр здравоохранения Химанта Бисва Шарма, из-за отравления погибли уже больше 140 человек.
"Число жертв и пострадавших растет с каждой минутой", — цитирует его местный телеканал News18.
Шарма добавил, что около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии.
Министр также отметил, что только за последние сутки скончались около 50 человек.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие употребляли самодельный алкоголь, который "гонят" из неочищенного пальмового сахара с добавлением спирта, в составе спиртного был метанол и другие вредные химические примеси.
Напомним, ранее сообщалось о 131 скончавшемся из-за отравления в двух округах штата — Голахат и Джорхат.
Мы также писали, что минувшей осенью в Могилев-Подольском Винницкой области во время поминального обеда в кафе отравились более 60 человек. Пострадавшие предполагают, что отравились блинами с творогом. Но в инфекционном отделении местной больницы подозревали, что причиной отравления стали испорченные яйца.
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