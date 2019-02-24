Отравление самогоном в Индии: число жертв выросло до 140

Около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии

Фото: Flickr

Отравление самогоном в Индии: число жертв выросло до 140 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/25c/f6f/5c725cf6f0bcc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/25c/f6f/5c725cf6f0bcc.jpg 2019-02-24T11:02:00+02:00 Другие страны Около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии

В Индии растет число жертв контрафактного алкоголя в северо-восточном штате Ассам. Как сообщил местный министр здравоохранения Химанта Бисва Шарма, из-за отравления погибли уже больше 140 человек.

"Число жертв и пострадавших растет с каждой минутой", — цитирует его местный телеканал News18.

Шарма добавил, что около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии.

Министр также отметил, что только за последние сутки скончались около 50 человек.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие употребляли самодельный алкоголь, который "гонят" из неочищенного пальмового сахара с добавлением спирта, в составе спиртного был метанол и другие вредные химические примеси.

Напомним, ранее сообщалось о 131 скончавшемся из-за отравления в двух округах штата — Голахат и Джорхат.

Мы также писали, что минувшей осенью в Могилев-Подольском Винницкой области во время поминального обеда в кафе отравились более 60 человек. Пострадавшие предполагают, что отравились блинами с творогом. Но в инфекционном отделении местной больницы подозревали, что причиной отравления стали испорченные яйца.

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