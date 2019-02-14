Отравление Скрипалей: названо имя третьего подозреваемого из командного состава ГРУ Росии

Высокопоставленным чиновником ГРУ оказался Денис Сергеев, который прибыл в Лондон под другой фамилией

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP

Отравление Скрипалей: названо имя третьего подозреваемого из командного состава ГРУ Росии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg 2019-02-14T18:27:00+02:00 Другие страны Высокопоставленным чиновником ГРУ оказался Денис Сергеев, который прибыл в Лондон под другой фамилией

В СМИ появилась информация, что третьим российским шпионом, который на момент отравления Скрипалей пребывал в Лондоне, был высокопоставленный офицер ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, Об этом пишет британское издание The Sun.

По информации издания, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России Денис Сергеев на момент, когда произошло отравление экс-сотрудника российской разведки сергея Скрипаля и его дочери Юлии, находился в Лондоне.

Сайт журналистов-расследователей Bellingcat ранее подтвердил, что третий сотрудник ГРУ присутствовал в Великобритании в то время, когда Сергей и Юлия Скрипал впали в кому, после того, как власти Великобритании заявили, что это было умышленное отравление Новичком.

Журналист Bellingcat Мориц Ракушицкий пишет, что в конце 2017 года Федотов совершил поездку в Армению.

"Он оставался там в период с 23 декабря по 2 января 2018 года. Только неделю спустя он вылетел в Цюрих 10 января и вернулся из Женевы 17 января 2018 года. Это была его последняя поездка перед визитом в Лондон, во время которого Скрипали были отравлены.

Путешествуя как "Федотов", Денис Сергеев прибыл в Лондон рано утром 2 марта 2018 года, вылетев из Москвы в 7:00 рейсом Аэрофлота SU 2580. Два других подозреваемых, Мишкин и Чепига, прибудут на более позднем рейсе во второй половине дня.

Он заказал обратный рейс на SU 2579 Аэрофлота из Хитроу в Москву днем ​​4 марта, в день, когда Сергей и Юлия Скрипал потеряли сознание"", – говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

В свою очередь сообщалось, что правоохранители Великобритании уверены, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще двое россиян. Таким образом в преступлении подозревают пять граждан России.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

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