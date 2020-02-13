Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб

Новый герб Беларуси и старый. Фото: belnovosti.by

В Беларуси, где ранее приняли новую военную доктрину, готовятся изменить один из государственных символов страны – национальный герб.

Изображения государственного флага и государственного герба появятся в обновленном законе "О государственных символах Республики Беларусь", который депутаты рассмотрят на весенней сессии, сообщают "Белновости".

Сейчас документ готовят к первому чтению.

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Изменения, которые коснулись белорусского герба: новая форма колосьев, клевера и льна, а также перемена цвета контура Беларуси. Изменится оформление надписи "Рэспубліка Беларусь".

Кроме того, материки в нижней части земного шара станут не синими, а коричневыми, а саму "планету" повернут от России к Европе.

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В целом предполагается, что после обновления герб станет визуально объемнее.

"Поворот" планеты на гербе Беларуси может быть связан с тем, что в последнее время Минск настраивает все более сильные геополитические связи с Западом. Например, недавно стало известно, что страна не только готова провести совместные учения с НАТО, но и уже обсуждает их возможный формат.

В то же время, как мы писали, в этом году в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, и действующий глава государства Александр Лукашенко обещал в них участвовать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о протестах в Минске против интеграции Беларуси и России.

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