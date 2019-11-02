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Ответ не заставил себя ждать: ВВС Израиля ударили по сектору Газа

2 ноября, 08:26

Жертвой авиаудара стал один палестинец

/ Фото: AFP

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В ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа ВВС Израиля ударили по целям ХАМАС. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба.

Авиаудары были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Всего были запущены 10 ракет. В результате израильского авианалета погиб один палестинец.

Напомним, ночью из сектора Газа по Израилю были выпущены десять ракет, семь из них удалось перехватить. Одна из ракет попала в жилой дом на юге страны.

Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

А в мае 2019 года палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Израиль сектор Газа ракета обстрелы погибший авианалет

Источник: ТАСС

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