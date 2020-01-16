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Ответили огнем: Израиль обстрелял сектор Газа

16 января, 00:33

Ранее несколько ракет были запущены из сектора Газа по израильской территории

Израильские истребители атаковали несколько военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее несколько ракет были запущены из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад в ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в северной части сектора Газа, включая мастерскую по производству оружия и военный лагерь", — говорится в распространенном военными заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел в декабре 2019 года.

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Ранее израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории в конце ноября. В армейской пресс-службе отмечали, что это была четвертая ракета, выпущенная из сектора по еврейскому государству за неделю. В итоге израильская авиация жестко ответила на ракетный удар. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС.

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Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

А тем временем ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада" после удара по Дамаску. Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице.

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Израиль сектор Газа ХАМАС истребитель удар

Источник: ТАСС

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