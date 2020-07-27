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Ответный удар: Китай закрыл генконсульство США в Чэнду

27 июля, 07:58

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Со здания уже спустили американский флаг

В ответ на закрытие Вашингтоном китайского Генерального консульства в Хьюстоне власти Поднебесной прекратили работу генерального консульства США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду. Об этом сообщили в МИД Китая.

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"По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (05:00 по Киеву. – Ред.) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", – говорится в сообщении.

Известно, что китайские власти уже вошли в здание и приняли его в свое ведение. В СМИ уже появились видео, на котором запечатлены демонтаж таблички со здания генконсульства и спуск флага США перед зданием генконсульства.

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Отметим, что закрыть консульство Китая в Хьюстоне Госдеп решил, обвинив Китай в попытке похитить американские разработки вакцины от коронавируса. По их данным, этим занимались опытные китайские хакеры.

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Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:

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Китай США МИД консульство флаг закрыли

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