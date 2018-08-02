Падение самолета в Мексике: один из пассажиров снял катастрофу на видео

На борту лайнера находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа

Рамин Парса, один из пассажиров самолета Embraer 190, разбившегося в Мексике, снял на видео момент падения. Позднее он опубликовал запись на своей странице в социальной сети.

В ролике демонстрируется, как самолет разгоняется для взлета. Запись была сделана из окна иллюминатора и в некоторые моменты видимость практически нулевая. Почти сразу после отрыва от земли ощущается сильный удар и камера выпадает из рук Парсы. За кадром также слышно, как другие пассажиры начинают кричать.

Как известно, что на борту лайнера находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 человек получили травмы в результате авакатастрофы.

К настоящему моменту больницу уже покинули 64 пострадавших. По предварительной информации, причиной падения самолета стали сложные погодные условия и сильные порывы ветра.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.

Напомним, ранее в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.