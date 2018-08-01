Падение самолета в Мексике: стали известны подробности

Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росаса Аиспуро рассказал на своей странице в социальной сети, что следовавший в Мехико самолёт авиакомпании Aeromexico был сбит сильнейшим порывом ветра.

"При взлёте самолёт неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом", – заявил губернатор.

Губернатор Хосе Росаса Аиспуро подчеркнул, что окончательную причину авиакатастрофы назовут лишь после проведения тщательного расследования.

Как известно, 31 июля воздушное судно со 101 человеком на борту потерпело крушение близ города Дуранго. При этом все остались живы. По последним данным, в авиакатастрофе пострадали 49 человек, из них двое – пилот и пассажир – находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета

Напомним, ранее в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Также мы сообщали, что на с экранов радаров исчез пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс в Гавану из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.