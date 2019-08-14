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Пакистан хочет провести заседания Совбеза ООН по Кашмиру

Сегодня, 01:20

СБ ООН обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение

/ Фото: Getty Images

Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

"Если Индия решит вновь прибегнуть к использованию силы, Пакистан будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности", — отметил Куреши в письме, указав, что Пакистан запрашивает проведение встречи Совбеза ООН "с учетом опасных последствий".

Министр иностранных дел Польши, председательствующей в СБ ООН в августе, Яцек Чапутович подтвердил журналистам факт получения письма. Он заявил также, что СБ ООН "обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение".

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Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две  союзные территории (Джамму и Кашмир и Ладакх). Была отменена статья конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

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Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совет национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

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Индия Пакистан Совбез ООН заседание

Источник: ТАСС

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