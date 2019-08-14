Пакистан может перебросить на границу с Индией войска

Если ситуация обострится на восточной границе, то нам придется осуществить переброску войск, - посол Пакистана в США Асад Маджид Хан

Пакистанцы протестуют против изменения статуса Кашмира в Индии / Фото: AFP

Пакистан может перебросить войска с границы с Афганистаном к своей восточной границе в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Как сообщила газета The New York Times, такую возможность не исключил в беседе с редакторами издания посол Пакистана в США Асад Маджид Хан.

"Если ситуация обострится на восточной границе, то нам придется осуществить переброску войск, — заявил он. — В данный момент мы озабочены лишь тем, что происходит на нашей восточной границе".

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Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (Джамму и Кашмир и Ладакх). Была отменена статья конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совет национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

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