Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии
Несмотря на гибель четырех пакистанцев в результате артиллерийского обстрела из Индии, индийского пилота освободят из плена
Власти Пакистана собираются освободить пилота сбитого накануне индийского МиГ-21, который попал в плен в результате воздушной баталии, ставшей первой после окончания в 1971 году третьей индо-пакистанской войны.
Как заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, Исламабад сделает такой шаг ради деэскалации в отношениях со своей соседкой, несмотря на то, что в результате сегодняшнего обмена артиллерийскими выстрелами погибли четверо пакистанских граждан.
"Завтра мы его отпустим в качестве жеста мира", – сказал Хан, выступая в парламенте Пакистана 28 февраля.
Военное командование Индии уже приветствовало такое решение.
"Мы рады, что нашего пилота освободят", – заявил вице-маршал ВВС Индии Р. Капур, отказавшись отвечать на вопрос журналистов, рассматривает ли Нью-Дели такой поступок как акт деэскалации.
Напомним, что на фоне нового витка насилия на границе двух ядерных государств сбавить уровень накала Индию и Пакистан призвали уже многие государства, включая Китай, Россию, США и Евросоюз.
Кроме того, мы уже писали, что пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.
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