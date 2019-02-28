Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии

Несмотря на гибель четырех пакистанцев в результате артиллерийского обстрела из Индии, индийского пилота освободят из плена

Фото: AFP

Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/811/4f8/5c78114f85634.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/811/4f8/5c78114f85634.jpg 2019-02-28T18:51:12+02:00 Другие страны Несмотря на гибель четырех пакистанцев в результате артиллерийского обстрела из Индии, индийского пилота освободят из плена

Власти Пакистана собираются освободить пилота сбитого накануне индийского МиГ-21, который попал в плен в результате воздушной баталии, ставшей первой после окончания в 1971 году третьей индо-пакистанской войны.

Как заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, Исламабад сделает такой шаг ради деэскалации в отношениях со своей соседкой, несмотря на то, что в результате сегодняшнего обмена артиллерийскими выстрелами погибли четверо пакистанских граждан.

"Завтра мы его отпустим в качестве жеста мира", – сказал Хан, выступая в парламенте Пакистана 28 февраля.

Военное командование Индии уже приветствовало такое решение.

"Мы рады, что нашего пилота освободят", – заявил вице-маршал ВВС Индии Р. Капур, отказавшись отвечать на вопрос журналистов, рассматривает ли Нью-Дели такой поступок как акт деэскалации.

Напомним, что на фоне нового витка насилия на границе двух ядерных государств сбавить уровень накала Индию и Пакистан призвали уже многие государства, включая Китай, Россию, США и Евросоюз.

Кроме того, мы уже писали, что пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.