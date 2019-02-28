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Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии

Сегодня, 18:51

Несмотря на гибель четырех пакистанцев в результате артиллерийского обстрела из Индии, индийского пилота освободят из плена

Фото: AFP
Пакистан сбавляет обороны: Исламабад сделал шаг навстречу Индии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/811/4f8/5c78114f85634.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/811/4f8/5c78114f85634.jpg Другие страны Несмотря на гибель четырех пакистанцев в результате артиллерийского обстрела из Индии, индийского пилота освободят из плена

Власти Пакистана собираются освободить пилота сбитого накануне индийского МиГ-21, который попал в плен в результате воздушной баталии, ставшей первой после окончания в 1971 году третьей индо-пакистанской войны.

Как заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, Исламабад сделает такой шаг ради деэскалации в отношениях со своей соседкой, несмотря на то, что в результате сегодняшнего обмена артиллерийскими выстрелами погибли четверо пакистанских граждан.

"Завтра мы его отпустим в качестве жеста мира", – сказал Хан, выступая в парламенте Пакистана 28 февраля.

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Военное командование Индии уже приветствовало такое решение.

"Мы рады, что нашего пилота освободят", – заявил вице-маршал ВВС Индии Р. Капур, отказавшись отвечать на вопрос журналистов, рассматривает ли Нью-Дели такой поступок как акт деэскалации.

Напомним, что на фоне нового витка насилия на границе двух ядерных государств сбавить уровень накала Индию и Пакистан призвали уже многие государства, включая Китай, Россию, США и Евросоюз.

Кроме того, мы уже писали, что пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.

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Тег Индия, Пакистан, конфликт, Кашмир

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ТАСС

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