Пакистан вернул Индии захваченного пилота со сбитого МиГ-21

Пакистанские власти выполнили свое обещание и передали индийскому посольству пленного пилота Абхинандана Вартхамана

Абхинандан Вартхаман. Фото: AFP

Пакистан вернул Индии захваченного пилота со сбитого МиГ-21 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/940/6c1/5c79406c17f40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/940/6c1/5c79406c17f40.jpg 2019-03-01T16:34:00+02:00 Другие страны Пакистанские власти выполнили свое обещание и передали индийскому посольству пленного пилота Абхинандана Вартхамана

Власти Пакистана сделали шаг в сторону деэскалации конфликта с Индией и вернули пленного винг-командера индийских ВВС Абхинандана Вартхамана на родину.

По данным индийских СМИ, 1 марта его передали представителям индийского посольства в Исламабаде, которые сопроводили пилота к границе двух государств, где его передали представителям ВВС Индии.

Кроме чиновников, сбитого пилота, который уже стал у себя дома героем, приехала поддержать настоящая толпа сторонников, а также его родители.

Напомним, что 27 февраля между Индией и Пакистаном произошла первая со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года воздушная баталия, в ходе которой были сбиты три (по некоторым версиям – два) самолета: два индийских и один пакистанский.

Позже пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21 Абхинанданом Вартхаманом, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.

Также, как сообщалось, премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил готовность ради деэскалации освободить плененного индийского пилота. Индийские военные отреагировали на такое решение положительно.

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