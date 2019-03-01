Пакистан вернул Индии захваченного пилота со сбитого МиГ-21
Пакистанские власти выполнили свое обещание и передали индийскому посольству пленного пилота Абхинандана Вартхамана
Власти Пакистана сделали шаг в сторону деэскалации конфликта с Индией и вернули пленного винг-командера индийских ВВС Абхинандана Вартхамана на родину.
По данным индийских СМИ, 1 марта его передали представителям индийского посольства в Исламабаде, которые сопроводили пилота к границе двух государств, где его передали представителям ВВС Индии.
Кроме чиновников, сбитого пилота, который уже стал у себя дома героем, приехала поддержать настоящая толпа сторонников, а также его родители.
Напомним, что 27 февраля между Индией и Пакистаном произошла первая со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года воздушная баталия, в ходе которой были сбиты три (по некоторым версиям – два) самолета: два индийских и один пакистанский.
Позже пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21 Абхинанданом Вартхаманом, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.
Также, как сообщалось, премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил готовность ради деэскалации освободить плененного индийского пилота. Индийские военные отреагировали на такое решение положительно.
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