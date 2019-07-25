Палестина разорвала действие всех подписанных соглашений с Израилем

Мы не подчинимся диктату, – заявили палестинцы

Фото: Pixabay

Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы не подчинимся диктату", — сказал Аббас.

При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". "Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", — отметил он.

Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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