Палестинцы протестуют против открытия посольства США: погибли люди
Среди погибших – подросток и 30-летняя женщина
На административной границе Сектора Газа проходят акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме, в результате которых погибли 16 человек. Об этом сообщает AFP.
Палестинский министр здравоохранения заявил, что в результате столкновений в секторе Газа между палестинцами на израильскими военными 16 человек погибли и более 500 палестинцев получили ранения. По данным министерства, среди погибших 14-летний подростокb 30-летняя женщина.
Тысячи людей собрались у границы в знак протеста. Несколько сотен из них подошли к забору, бросали камни и пытались прорваться, а израильские военные открывали огонь с другой стороны.
Израильские военные заявили, что "примерно 10 000 мятежников в настоящее время собираются вдоль границы Газы, и еще тысячи собираются в палатках примерно в полукилометре от ограждения".
По их словам, "солдаты реагируют средствами для разгона толпы и огнем и работают в соответствии со стандартными рабочих процедур".
Напомним, Соединенные Штаты 14 мая откроют посольство в Иерусалиме в соответствии с решением Дональда Трампа признать город столицей Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.
Как сообщалось, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.