Палестинцы протестуют против открытия посольства США: погибли люди

На административной границе Сектора Газа проходят акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме, в результате которых погибли 16 человек. Об этом сообщает AFP.

Палестинский министр здравоохранения заявил, что в результате столкновений в секторе Газа между палестинцами на израильскими военными 16 человек погибли и более 500 палестинцев получили ранения. По данным министерства, среди погибших 14-летний подростокb 30-летняя женщина.

Тысячи людей собрались у границы в знак протеста. Несколько сотен из них подошли к забору, бросали камни и пытались прорваться, а израильские военные открывали огонь с другой стороны.

Израильские военные заявили, что "примерно 10 000 мятежников в настоящее время собираются вдоль границы Газы, и еще тысячи собираются в палатках примерно в полукилометре от ограждения".

По их словам, "солдаты реагируют средствами для разгона толпы и огнем и работают в соответствии со стандартными рабочих процедур".

Напомним, Соединенные Штаты 14 мая откроют посольство в Иерусалиме в соответствии с решением Дональда Трампа признать город столицей Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.

Как сообщалось, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.