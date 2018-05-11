Палестинцы собираются на новую волну протестов на границе с Израилем

Сегодня, 16:05

Это будет уже седьмой "пятницей гнева" на границе сектора Газа

На границу с Израилем направились сотни палестинцев, чтобы принять участие в очередной массовой акции протеста. Жители после традиционной пятничной молитвы неподалеку от заградительного забора, уже начали жечь автомобильные покрышки и запускать горящих воздушных змеев, пишет ТАСС

Военнослужащие Израиля начали обстреливать протестующих гранатами со слезоточивым газом. Подобные пятничные столкновения продолжаются уже седьмую неделю подряд. 

Отмечается, что пятница стала днем самых ожесточенных столкновений между палестинцами и израильтянами после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля.

Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять несколько лет. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.
Израиль, протесты, граница, Палестина

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