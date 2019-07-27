Палестинец скончался после столкновении демонстрантов с армией Израиля – СМИ

Не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа

Фото: AFP

Палестинец скончался от ранений, полученных им в пятницу при участии в столкновениях демонстрантов с израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом сообщило агентство ВАФА.

Ранее поступила информация о том, что не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам так называемого "марша возвращения", приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Для разгона демонстрантов израильская армия также применяла гранаты со слезоточивым газом.

Как отмечает ВАФА, 23-летний мужчина получил огнестрельные ранения. В результате он скончался. По данным агентства, в столкновениях пострадали, в том числе более 20 детей, они госпитализированы.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который состоялся 14 мая 2018 года.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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