Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Палестинец скончался после столкновении демонстрантов с армией Израиля – СМИ

27 июля, 03:28

Не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа

Фото: AFP

Палестинец скончался от ранений, полученных им в пятницу при участии в столкновениях демонстрантов с израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом сообщило агентство ВАФА.

Ранее поступила информация о том, что не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам так называемого "марша возвращения", приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Для разгона демонстрантов израильская армия также применяла гранаты со слезоточивым газом.

Как отмечает ВАФА, 23-летний мужчина получил огнестрельные ранения. В результате он скончался. По данным агентства, в столкновениях пострадали, в том числе более 20 детей, они госпитализированы.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который состоялся 14 мая 2018 года.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, протесты, Палестина, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " Палестинец скончался после столкновении демонстрантов с армией Израиля – СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израильские военные открыли огонь по демонстрантам: десятки раненых

Вчера, 23:03

Для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом

Палестина разорвала действие всех подписанных соглашений с Израилем

25 июля, 23:41

Мы не подчинимся диктату, – заявили палестинцы

В Совбезе ООН осудили снос Израилем палестинских домов

24 июля, 01:52

Снос палестинских домов на оккупированных территориях противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза ООН

Палестинцы выпустили ракету по Израилю

13 июня, 23:28

Ракета попала в жилой дом, однако в момент удара в нем никого не было

ХАМАС опроверг информацию о перемирии с Израилем

21 мая, 04:16

Никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было

Конфликт между Израилем и ХАМАСом – стороны договорились о перемирии на полгода

21 мая, 02:20

Палестинцы пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля

5 самых полезных фруктов для сердца

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Что слушают в Днепре: ТОП-10 песен

Жители Днепра станут больше платить за воду

5 самых полезных фруктов для сердца

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Что слушают в Днепре: ТОП-10 песен

Жители Днепра станут больше платить за воду

5 самых полезных фруктов для сердца

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене

Врачи назвали самое опасное давление

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь