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Панамский канал стал пропускать меньше судов из-за засухи

30 апреля, 18:16

Поставщикам из США и Китая советуют уменьшать вес грузов


Из-за засухи Панамский канал стал пропускать меньше судов. Уровень воды в шлюзах существенно снизился. Поэтому существует угроза, что большие корабли сядут на мель.

Поставщикам из США и Китая советуют уменьшать вес грузов. Ограничения отменят, только когда пойдут дожди. Тогда заполнятся водоемы, которые соединяют Атлантический и Тихий океаны, и морские суда будут курсировать в обычном режиме.

Ранее мы писали, что администрация Панамского канала зарегистрировала новый рекорд по транспортировке грузов через межокеанскую артерию.Как сообщил глава администрации Хорхе Луис Кихано, в мае через канал прошли 1,23 тыс. судов, которые перевезли в общей сложности 38,1 млн тонн груза.

Наибольший вклад в установление рекорда внесли морские суда-контейнеровозы, которые перевезли через канал 13,8 млн тонн груза.

Предыдущий рекорд Панамского канала был зарегистрирован в январе 2017 года: тогда через артерию прошли 1,26 тыс. судов, на борту которых находилось 36,1 млн тонн груза.

26 июня исполнится ровно два года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам Панамского канала. Работы по расширению Панамского канала начались в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.

По данным аналитического агентства Alphaliner, проект строительства новых шлюзов стоимостью 5,5 млрд долларов обеспечил маршруту через Панаму доминирующую роль на глобальном рынке контейнерных перевозок, вернув трафик, переориентировавшийся на Суэцкий канал

На сегодняшний день доля Панамского канала оценивается в 72% совокупного трафика из Азии, в январе 2016 года на Панамский канал приходилось 48% трафика.

Как расширяли Панамский канал, смотрите на видео:

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Тег корабли, мель, засуха, панамский канал

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