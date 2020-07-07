Пандемия COVID-19 значительно осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции – ВОЗ

Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ-инфекции, в результате пандемии нового коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основываясь на выводах нового исследования, передает ТАСС.

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По данным организации, непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно-важных лекарств, позволяющих взять распространение вируса под контроль и предотвратить его передачу другим людям. Ситуация, по данным ВОЗ, может затронуть 8,3 млн человек, или треть от общего числа людей во всем мире, проходящих лечение от ВИЧ-инфекции.

"Результаты данного исследования вызывают серьезную обеспокоенность, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Страны и их партнеры должны сделать все возможное, чтобы нуждающиеся люди продолжали получать доступ к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции. Мы не можем позволить пандемии коронавируса свести на нет достигнутые ценой больших усилий результаты глобальной борьбы с данным заболеванием".

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Согласно данным ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, число ежегодно выявляемых новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось в мире на 39% в период с 2000 по 2019 год. За тот же период смертность от ВИЧ снизилась на 51% и около 15 млн жизней было спасено благодаря антиретровирусным препаратам. Модельный эксперимент этих двух организаций свидетельствует, что проблемы с доступом к антиретровирусным препаратам в течение шести месяцев могут привести к увеличению в два раза смертности от ВИЧ-инфекции в Африке южнее Сахары только в 2020 году.

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Ранее сообщалось, что американские ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет.

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