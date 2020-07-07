Українська
$ 27,13
30,72
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Пандемия COVID-19 значительно осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции – ВОЗ

7 июля, 01:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным ВОЗ, непростая ситуация складывается в 73 странах

Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ-инфекции, в результате пандемии нового коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основываясь на выводах нового исследования, передает ТАСС.

Реклама

По данным организации, непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно-важных лекарств, позволяющих взять распространение вируса под контроль и предотвратить его передачу другим людям. Ситуация, по данным ВОЗ, может затронуть 8,3 млн человек, или треть от общего числа людей во всем мире, проходящих лечение от ВИЧ-инфекции.

"Результаты данного исследования вызывают серьезную обеспокоенность, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Страны и их партнеры должны сделать все возможное, чтобы нуждающиеся люди продолжали получать доступ к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции. Мы не можем позволить пандемии коронавируса свести на нет достигнутые ценой больших усилий результаты глобальной борьбы с данным заболеванием".

Читайте также: Трамп заявил о создании вакцины "против СПИДа", говоря о коронавирусе

В тренде
Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

Согласно данным ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, число ежегодно выявляемых новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось в мире на 39% в период с 2000 по 2019 год. За тот же период смертность от ВИЧ снизилась на 51% и около 15 млн жизней было спасено благодаря антиретровирусным препаратам. Модельный эксперимент этих двух организаций свидетельствует, что проблемы с доступом к антиретровирусным препаратам в течение шести месяцев могут привести к увеличению в два раза смертности от ВИЧ-инфекции в Африке южнее Сахары только в 2020 году.

Реклама

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет.

Коронавирус: как государства мира помогают своим гражданам пережить экономический кризис?

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВИЧ ВОЗ коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирусДругие страны
"Мы победили": Лукашенко объявил конец эпидемии коронавирусаДругие страны
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемиюДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять