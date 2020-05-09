Пандемия коронавируса победима: в Китае назвали четыре основных метода

Профессор медицины уверен, что четыре основных способа приведут к быстрой победе

Китайским вирусологом названы сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективней. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19. По словам профессора Чжун Наньшаня специфика коронавируса в передаче от одного человека к другом с гораздо более быстрыми темпами, чем сезонный грипп. И коронавирус легче "поселяется" в организме человека. А чтобы не допускать распространение, надо соблюдать четыре основных метода борьбы, сообщает издание "Хуаньцюван".

Профессор выделил четыре основных метода:

Ранняя защита;

Раннее выявление;

Ранняя диагностика;

Ранняя изоляция.

Под защитой имеется в виду обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах, социальная дистанция и мытье рук.

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Для выявления необходима тотальная термометрия в местах массового скопления людей и убежденность среди населения — при малейших признаках похожего на коронавирус недомогания обращаться к медикам. Наньшань называет жар, сухой кашель и нетипичную усталость.

Ранняя диагностика необходима, чтобы не смешивать пациентов с коронавирусом и больных чем-то иным. Вирусолог отмечает, что тесты лучше делать в амбулаторных условиях, а не на дому.

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Повод для ранней изоляции — свести к минимуму контакты заболевшего с другими людьми.

Как известно, США и Китай вступили в новую фазу противостояния из-за коронавируса. Дональд Трамп заявил: у США есть доказательства, что Институт вирусологии в Ухане (именно с этого китайского города и началась пандемия) мог стать источником COVID-19, не исключив при этом в качестве наказания повышение пошлин на китайские товары. Официальный Пекин, наоборот, в пандемии коронавируса винит США, мол, это они разработали и завезли вирус в Ухань.

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Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

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