Коронавирус отступит в апреле: в Китае дали прогноз

Охватившая мир коронавирусная пандемия, жертвами которой на данный момент стали больше 43 тысяч человек, пойдет на спад к концу апреля, считает ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Об этом он заявил 1 апреля в интервью китайскому телевидению.

"Я уверен, что благодаря жестким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад", – сказал Наньшань.

Реклама

Стоит отметить, о том, что распространение эпидемии в КНР в целом удалось остановить, государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая объявил 29 марта.

В тренде Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности

В целом, по официальным данным китайских властей, с начала эпидемии в стране зафиксировали больше 82,3 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. На данный момент порядка 92% из них вылечились.

Впрочем, ранее представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса. К такому выводу он пришел на основании количества зараженных, которые приехали в страну из-за рубежа.

Больше о том, какие именно экстренные меры предпринял Пекин для противостояния эпидемии COVID-19, вы можете в материале "Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама