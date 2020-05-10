Пандемия коронавируса: в ООН назвали страшный побочный эффект

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обеспокоен ненавистью, чувством вины и распространением паники по всему миру во время кризиса с коронавирусом. Мир должен действовать решительно против этого, заявил Антонио Гутерриш в своем обращении, опубликованном на сайте ООН.
Генеральный секретарь ООН заявил, что пандемия коронавируса продолжает создавать "цунами ненависти и ксенофобии", и призвал к "всесторонним усилиям по прекращению разжигания ненависти во всем мире".
Он сказал, что нетерпимость к иностранцам можно наблюдать как в интернете, так и на улицах, добавив, что мигранты и беженцы рассматриваются как источник вируса, а затем им не отказывают в медицинской помощи.
Гутерриш призвал политических лидеров проявить солидарность со всеми людьми и образовательными учреждениями, чтобы сосредоточиться на "цифровой грамотности". Он также призвал средства массовой информации, и в частности "социальные сети", "ликвидировать расистский, женоненавистнический и другой вредоносный контент", расширить контакты гражданского общества с уязвимыми людьми и сделать религиозных лидеров "моделью взаимного уважения".
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны бороться с пандемией COVID-19.
Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.
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