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Пандемия ускоряется: глава ВОЗ дал неутешительный прогноз

29 июня, 20:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гебреисус рассказал о "суровой реальности" борьбы с COVID-19

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, а заболеваемость ускоряется. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Ранее организация уже заявила о новой волне коронавируса в Европе.

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"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. <...> Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", – сказал Гебреисус на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Глава ВОЗ также сообщил, что на этой неделе (29 июня – 5 июля) пройдет совещание экспертов, которые оценят прогресс в исследованиях и займутся расстановкой приоритетов в противодействии COVID-19 на новом этапе.

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Гебреисус напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с "достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей". Анализируя итоги шести месяцев борьбы с пандемией гендиректор обратил внимание как на проявления в мире "солидарности и доброты", так и на такие негативные явления, как "стигматизация, дезинформация и политизация пандемии".

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Напомним, ранее Гебрейесус также прогнозировал, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

Также в ВОЗ считают: нет никакой гарантии, что появится эффективная вакцина против коронавируса. Впрочем, если такой препарат все же появится, организация уже знает, кто получит его первым:

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ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19

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