Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Паника и ажиотаж: в Австралии сняли "месиво" из-за туалетной бумаги

17 марта, 05:10

Станислав Кожемякин

Дефицит туалетной бумаги стал причиной драки в супермаркете Мельбурна

Распространение в мире коронавирусной инфекции вызывает панику и ажиотаж на товары первой необходимости не только в Италии, но и даже в Австралии.

Так, пользовательница Twitter ZuZPrincess опубликовала в своем микроблоге видео из одного из мельбурнских супермаркетов Woolworths, где сняла видео потасовки за туалетную бумагу.

Читайте также: Почему люди покупают столько туалетной бумаги во время пандемии: ответ ученых

Реклама

"Просто гляньте, что творится в моем супермаркете в Австралии. Паника, люди убивают друг друга из-за туалетной бумаги! COVID-19 действительно проявил самое худшее в людях! Сердце разрывается из-за стариков и инвалидов, которые изо всех сил пытаются заполучить предметы первой необходимости", – так подписала она происходящее на снятых кадрах.

В тренде
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

В комментариях другие пользователи признались, что в других странах, например, Франции, творится то же самое, а также посоветовали пользоваться биде вместо туалетной бумаги.

Напомним, месяц назад, когда в Гонконге был самый разгар коронавирусной эпидемиии, вооруженные мужчины украли в городе 600 рулонов туалетной бумаги на сумму 130 долларов. Двух злоумышленников задержали, а часть похищенного товара изъяли.

Жители Украины тоже подвержены паническим настроениям – из-за коронавируса они также скупают туалетную бумагу и долгохранящие товары: макароны, гречку, соль, сахар и спички. Для других же это стало лишь поводом для насмешек и новых мемов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия паника туалетная бумага ажиотаж коронавирус туалетная вода

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видеоFun
Как вернуться в Украину из-за границы: названы варианты
Как вернуться в Украину из-за границы: названы вариантыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...