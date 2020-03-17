Паника и ажиотаж: в Австралии сняли "месиво" из-за туалетной бумаги

Распространение в мире коронавирусной инфекции вызывает панику и ажиотаж на товары первой необходимости не только в Италии, но и даже в Австралии.

Так, пользовательница Twitter ZuZPrincess опубликовала в своем микроблоге видео из одного из мельбурнских супермаркетов Woolworths, где сняла видео потасовки за туалетную бумагу.

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"Просто гляньте, что творится в моем супермаркете в Австралии. Паника, люди убивают друг друга из-за туалетной бумаги! COVID-19 действительно проявил самое худшее в людях! Сердце разрывается из-за стариков и инвалидов, которые изо всех сил пытаются заполучить предметы первой необходимости", – так подписала она происходящее на снятых кадрах.

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В комментариях другие пользователи признались, что в других странах, например, Франции, творится то же самое, а также посоветовали пользоваться биде вместо туалетной бумаги.

Напомним, месяц назад, когда в Гонконге был самый разгар коронавирусной эпидемиии, вооруженные мужчины украли в городе 600 рулонов туалетной бумаги на сумму 130 долларов. Двух злоумышленников задержали, а часть похищенного товара изъяли.

Жители Украины тоже подвержены паническим настроениям – из-за коронавируса они также скупают туалетную бумагу и долгохранящие товары: макароны, гречку, соль, сахар и спички. Для других же это стало лишь поводом для насмешек и новых мемов.

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