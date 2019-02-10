Папа Римский может стать вегетарианцем за миллион
Если на время Великого поста понтифик откажется от мяса и молочных продуктов, активисты отдадут ему немалое состояние
Папе Римскому Франциску предложили временно стать вегетарианцем, а взамен получить миллион долларов, который он сможет потратить на благотворительность.
С соответствующим предложением к понтифику обратилась 12-летняя американка Дженезис Батлер, которая является автором кампании Million Dollar Vegan. Главной целью ее инициативы является защиты окружающей среды.
"В своей Энциклике вы отметили, что все усилия по защите и улучшению нашего мира будут связаны с изменениями в образе жизни, производстве и потреблении. Я искренне с этим согласна и прошу вашей поддержки в решении одной из основных проблем: животноводство", – пишет Батлер в своем письме к главе Католической церкви.
По условиям ее предложения, если Папа Римский в течение Великого поста, которого католики придерживаются с 6 марта по 18 апреля, воздержится от мясных и молочных продуктов, став примером для многих людей по всему миру, то получит миллион долларов, предоставленные общественной организацией Blue Horizon International Foundation.
Кампанию юной американки уже поддержали Пол Маккартни, лидер группы Moby и многие другие знаменитости.
Напомним, что в прошлом Франциск уже уделял внимание климатическим изменениям. В частности, именно эту тему он обсуждал во время встречи с голливудским актером Леонардо ДиКаприо в 2016 году.
Также мы писали, что во время беседы с журналистом Эудженио Скальфари понтифик заявил, что ада не существует.
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