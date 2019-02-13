Папа Римский отказался называть Мадуро президентом Венесуэлы – СМИ
В весьма сдержанной форме понтифик раскритиковал венесуэльского лидера за то, что тот не довел ни одну мирную инициативу до конца
Несмотря на желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы Папа Римский помог разрешить политический кризис в его стране, все попытки для этого, которые были предприняты в последние годы, не закончились успехом, о чем понтифик заявил ему в своем письме.
"К сожалению, все попытки ни к чему не привели, потому что за тем, что было согласовано на встречах, не последовало конкретных мер по выполнению договоренностей", – цитирует письмо Хорхе Марио Бергольо итальянское издание Corriere della Sera.
Глава Католической церкви признал, что поддерживает диалог между властью и оппозицией в Венесуэле, но подчеркнул, что он должен соответствовать определенным требованиям.
"Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", – пишет Франциск, добавив, что его "глубоко тревожит сложившаяся ситуация".
Он также напомнил и об усилиях Святого Престола, которые были приложены для примирения сторон в Венесуэле.
При этом журналисты отметили одну любопытную деталь: Папа Римский обращается к Мадуро как к "господину" (итал. "signor"), а не как к "президенту".
Напомним, на прошлой неделе Николас Мадуро направил понтифику письмо, чтобы тот поспособствовал диалогу между венесуэльцами.
Кроме того, ранее сообщалось о готовности Ватикана стать посредником между противниками и сторонниками власти в Венесуэле.
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