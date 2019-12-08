Папа Римский призвал молится за Украину перед "нормандской встречей"

Во время выступления перед верующими Папа Франциск вспомнил об Украине

/ Фото: AFP

Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате". Об этом он сказал во время воскресной встречи с верующими, сообщает Vatican News.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал он.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

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Американские эксперты не верят России, а также не возлагают большие надежды на успех от переговоров.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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