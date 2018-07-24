Папа Римский скорбит по жертвам стихий в Греции и Лаосе

Глава католической церкви Папа Римский Франциск выразил скорбь по людям, погибшим от лесных пожаров в Греции и от наводнения в Лаосе

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы Франциска выражения скорби и соболезнования светским и духовным властям Греции и Лаоса.

"Папа Римский глубоко скорбит по поводу жертв пожаров в Греции и выражает солидарность всем, кого затронула эта трагедия. Он призывает все компетентные органы не оставлять попыток спасения и молит Бога облегчить страдания людей", – гласит первое послание.

Речь идет о мощных лесных пожарах в балканской стране, которые привели к гибели более 60 человек. Сотни получили травмы, около полутора тысяч лишились жилья. В настоящее время европейские государства предлагают Греции свою помощь в борьбе со стихией.

Согласно второму посланию, духовный лидер католиков также молится и за жертв бедствия в Лаосе, где обильные дожди привели к прорыву дамбы строящейся гидроэлектростанции. Шесть деревень оказались под водой, множество жителей лишились крыши над головой. Сотни людей числятся пропавшими без вести, спасатели отыскали тела 28 погибших.