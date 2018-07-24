Папа Римский скорбит по жертвам стихий в Греции и Лаосе

Вчера, 17:46

Глава католической церкви Папа Римский Франциск выразил скорбь по людям, погибшим от лесных пожаров в Греции и от наводнения в Лаосе

Фото: AFP
Фото: AFP

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы Франциска выражения скорби и соболезнования светским и духовным властям Греции и Лаоса.

"Папа Римский глубоко скорбит по поводу жертв пожаров в Греции и выражает солидарность всем, кого затронула эта трагедия. Он призывает все компетентные органы не оставлять попыток спасения и молит Бога облегчить страдания людей", – гласит первое послание.

Речь идет о мощных лесных пожарах в балканской стране, которые привели к гибели более 60 человек. Сотни получили травмы, около полутора тысяч лишились жилья. В настоящее время европейские государства предлагают Греции свою помощь в борьбе со стихией.

Согласно второму посланию, духовный лидер католиков также молится и за жертв бедствия в Лаосе, где обильные дожди привели к прорыву дамбы строящейся гидроэлектростанции. Шесть деревень оказались под водой, множество жителей лишились крыши над головой. Сотни людей числятся пропавшими без вести, спасатели отыскали тела 28 погибших.
Греция, Лаос, Папа Римский, жертвы, стихия, соболезнования
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ТАСС

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