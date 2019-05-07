Папуа — Новую Гвинею сотрясло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к северо-западу от города Булоло на востоке страны

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано во вторник на территории островного государства Папуа — Новая Гвинея. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к северо-западу от города Булоло на востоке страны. Очаг стихии залегал на глубине около 127 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Папуа — Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо погибло 30 человек. Девять человек пропало без вести, а около 400 были помещены в больницы.

Из-за стихии более 16 тысяч человек были перемещены во временные убежища, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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