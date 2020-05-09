Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)

В Беларуси сегодня, 9 мая, отмечают День Победы. В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны прошел парад. На нем присутствовали ветераны и чиновники. По данным издания Naviny.by, зрителей было заметно меньше, чем предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все.

Высшее руководство страны, включая Александра Лукашенко, также присутствовали на параде без медицинских масок. Президент Беларуси заявил, что вопрос об отмене парада даже не стоял, и что "в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа", отмечает издание TUT.BY.

"Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили бы так же. На нас смотрят глаза погибших советских солдат, глаза замученных партизан и подпольщиков. Они хотели жить, но умерли ради нас".

После выступления президента начался марш, перед трибунами прошлись барабанщики и курсанты. В колонне прошлись также женщины, которые проходят службу в Вооруженных силах.

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После военных в параде прошлась механизированная колонна, в ней в числе прочего – бронированные машины и артиллерийские установки. Воздушный парад открыл вертолеты, пролетая на высоте около 200−250 метров. Завершили воздушный парад Ил-76 и Л-39.

После воздушной части парада перед зрителями выступила сводная рота почетного караула. В плац-концерте приняло участие больше 100 человек. Сценарий выступления разработали сами участники роты, рассказал ведущий. Перед зрителями выступил сводный оркестр минского гарнизона из 246 музыкантов. Парад завершили песней "День Победы", президент и некоторые чиновники, которые стояли рядом с ним, подпевали.

Вечером пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк.

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Беларусь потеряла в годы войны около трех миллионов жителей. Во время войны 209 городов и городских поселков, 9200 деревень были разрушены или сожжены, более 10 тысяч промышленных предприятий уничтожили или вывезли в Германию. На 1 мая 2020 года в Беларуси проживало 4,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая двух героев Советского Союза (на 1 апреля 2019 года — 6250 человек), а также 14,3 тысячи человек, пострадавших от последствий войны.

Ранее в беларусском Минске несколько общественных объединений хотели провести 9 мая акцию "Бессмертный полк". Но местные власти, как и в прошлом году, отказали в акции из-за пандемии коронавируса.

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