Парагвай передумал переносить посольство в Иерусалим

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае

Парагвай принял решение перенести свое посольство в Израиле обратно в Тель-Авив, отменив решение бывшего президента Орасио Картеса о переносе дипломатического представительства в Иерусалим.

Об этом заявил министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони, передает Reuters.

"Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке", – сказал глава МИД.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае.

"Израиль с большой серьезностью относится к странному решению Парагвая, которое негативно отразится на отношениях между странами", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Парагвай стал третьей страной, переносящей посольство из Тель-Авива. 14 мая в Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия посольства США, через два дня после этого, 16 мая, в этом городе открылась дипмиссия Гватемалы.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

В Палестине ранее резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", – заявили в Организации освобождения Палестины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.