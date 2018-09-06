Парагвай передумал переносить посольство в Иерусалим
В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае
Парагвай принял решение перенести свое посольство в Израиле обратно в Тель-Авив, отменив решение бывшего президента Орасио Картеса о переносе дипломатического представительства в Иерусалим.
Об этом заявил министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони, передает Reuters.
"Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке", – сказал глава МИД.
В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае.
"Израиль с большой серьезностью относится к странному решению Парагвая, которое негативно отразится на отношениях между странами", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
Парагвай стал третьей страной, переносящей посольство из Тель-Авива. 14 мая в Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия посольства США, через два дня после этого, 16 мая, в этом городе открылась дипмиссия Гватемалы.
Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
В Палестине ранее резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", – заявили в Организации освобождения Палестины.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.