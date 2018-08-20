Парикмахер без кистей рук делает потрясающие прически

Габриэль из Буэнос-Айреса всю жизнь шел к профессии своей мечты

У 21-летнего Габриэля от рождения нет рук, но, несмотря на это, он стал одним из самых ловких парикмахеров Буэнос-Айреса. От бород, которые он моделирует, и стильных причесок клиенты в восторге. Парень работает в скромном барбершопе, но уже завел немало постоянных клиентов.

"Бывают клиенты, которые, увидев меня, не очень хотят обслуживаться. Но после того, как я закончу стрижку, то не могут перестать благодарить меня", – рассказал Габриэль..

В его руках красавцами становятся все. Габриэль говорит, осуществить мечту – овладеть профессией парикмахера, – было сложно. Собственно, ему с самого детства приходилось преодолевать препятствия и приобретать новые навыки постепенно. Но всегда ему помогали семья и друзья.

"Люди сами себе устанавливают ограничения, даже для того, чтобы воплотить собственные мечты. Я думаю, надо всегда стараться двигаться вперед и не отвлекаться на то, что кто-то скажет или подумает", – отметил Габриэль.

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